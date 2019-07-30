طلائع الجيش يواجه ظفار العماني 9 سبتمبر ودياً...

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جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة البرازيلي سيرجيو فارياس علي ملاقاة نظيره ظفار العماني في التاسع من أغسطس المقبل بالإسكندرية أثناء معسكر الاعداد للفريقين استعدادا للموسم الجديد .
ومن المقرر أن يخوض الطلائع بمعسكر الاسكندرية ثلاثة مباريات ودية أمام الأنصار السعودي في 5 أغسطس ثم أمام الاتحاد السكندري في 7 أغسطس واخيرا مع ظفار العماني في 9 اغسطس .
وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد بالإضافة إلى 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب .
وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.
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