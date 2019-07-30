الزمالك ينهى صفقة محمد عواد.. والإعلان الرسمى غداً...

جدة - عمرو شويل

أنهى مسئولو نادي الزمالك صفقة ضم محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، بعد التوصل لاتفاق رسمى مع إدارة الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم حراسة المرمى.

وقال مصدر بالزمالك إن مرتضى منصور نجح فى حسم صفقة عواد، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفى الذى سيعقد غدًا فى مقر النادى بميت عقبة، على أن يتم قيد الحارس محليا وأفريقيا.

يعقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا فى الحادية عشر من صباح اليوم الأربعاء، فى مقر القلعة البيضاء للإعلان عن الصفقات الجديدة للفريق الأبيض والاستعدادات للموسم الجديد.

كما سيشهد المؤتمر حديث مرتضى منصور عن أسباب إقالته لخالد جلال، حيث قاد الفريق فى 4 مباريات أمام الإنتاج الحربى والجونة والإسماعيلى والأهلى على الترتيب، حقق خلالهم التعادل فى مباراتين وفاز فى أخرى وهُزم أمام الأحمر فى القمة 118 من الدورى، الذى احتل الأبيض خلاله المركز الثانى فى جدول الترتيب، بالإضافة إلى الحديث عن المدرب القادم للقلعة البيضاء والذى أكد أنه سيكون أجنبيًا وأسباب رفضه استقدام مدرب محلى فى تلك المرحلة.