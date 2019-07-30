شكرا لقرائتكم الزمالك يسابق الزمن للتعاقد مع مهاجم أفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يكثف مسئولو نادى الزمالك المفاوضات مع أحد المهاجمين الأفارقة من أجل حسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل دعم خط الهجوم الذى يعانى خلال الفترة الاخيرة من العقم التهديفى.

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وقال مصدر مطلع بالزمالك، أن هناك مفاوضات مع عدد من المهاجمين وبالفعل هناك صفقة سوبر باتت قريبة وسيتم ضمها فى الساعات القليلة المقبلة، وقبل الإعلان عن الصفقات التى تم إبرامها فى المؤتمر الصحفى الذى سيعقده مرتضى منصور رئيس النادى فى الحادية عشر صباح غدًا الأربعاء.

وأضاف المصدر، أن إدارة الزمالك تجد صعوبة فى الوقت الحالى لرحيل المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق بسبب المقابل المادى الكبير الذى يحصل عليه، لذلك استقرت الادارة على التعاقد مع مهاجم جديد مع إمكانية الاطاحة بالتونسى حمدى النقاظ ظهير أيمن الفريق.