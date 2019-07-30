خالد بوطيب يصدم الزمالك قبل الرحيل...

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جدة - عمرو شويل وجه المغربى خالد بوطيب، مهاجم الزمالك، صدمة قوية لناديه، قبل رحيله القريب، بعدما أصبح على رأس قائمة المرشحين لمغادرة القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الصيفى الحالى.
وتمسك خالد بوطيب بتقاضى قيمة راتبه بالكامل مع الزمالك فى الموسم المقبل من عقده، حال رحيله فى الميركاتو الصيفى الجارى.
ويسعى نادي الزمالك لتسويق خالد بوطيب فى أحد الدوريات العربية الكبرى، لتحقيق عائد مادى من رحيله، لقيد لاعب أجنبى بديل فى القائمة البيضاء بالموسم الجديد، بخلاف أشرف بن شرقى المقرر قيده بديلا لمواطنه حميد أحداد المعار لصفوف الرجاء المغربى.
ويترقب مسئولو الزمالك ما ستسفره عنه الساعات القليلة المقبلة لتحديد المصير النهائى لخالد بوطيب سواء بالرحيل فى الميركاتو الحالى أو الاستمرار بالموسم الجديد، حال عدم تلقى عرضا مناسبا لرحيل المهاجم المغربى.
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