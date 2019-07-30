الحدود يتعاقد مع همام النجوم على سبيل الإعارة...

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جدة - عمرو شويل يسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة، ونجح مسئولو نادى حرس الحدود، فى الحصول على خدمات محمد همام لاعب وسط فريق النجوم الهابط لدورى القسم الثانى، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.وكان طارق العشرى استقر على تصعيد 5 لاعبين من فريق الشباب بالنادى خلال فترة إعداد الفريق، ليكونوا بجوار الصفقات الجديدة التى يضمها الحرس فى فترة الانتقالات الصيفية، وهم محمد "شطة" لاعب فريق المصرى ومحمد فتحى حارس المرمى فريق المحلة، ومحمد سليم لاعب فريق الملعب التونسى، وعمرو الحلوانى الظهير الأيسر لفريق إنبى.

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