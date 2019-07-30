شكرا لقرائتكم اعرف تفاصيل قرعة الدورى "العمياء" في الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن شهدت بطولة الدورى فى المواسم الماضية إقامة قرعة موجهة بإقامة لقاء الأهلى والزمالك فى ختام مباريات الدور الأول والثانى، كشف مسئولو اتحاد الكرة عن الاستقرار بصفة نهائية عن إقامة قرعة "عمياء" للدورى غير موجهة كما كان يحدث فى المواسم الماضية وتحديداً عقب ثورة يناير.

يحدد مسئولو اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، موعد احتفالية تسليم درع الدورى للأهلى إلى جانب موعد إجراء قرعة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020 وتحديد الموعد النهائى لانطلاق المسابقة فى سبتمبر المقبل.