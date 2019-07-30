شكرا لقرائتكم أحمد داوود ينهى إجراءات انتقاله لسموحة 3 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد أحمد داوودا لاعب وسط الزمالك المنتهى إعارته مع نادى الاتحاد السكندرى جلسة مع مسئولى سموحة فى حضور سيد مرعى وميدو حزين وكيلى أعماله، ليوقع 3 مواسم للفريق السكندرى، وذلك ضمن صفقة انتقال محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق السكندرى للقلعة البيضاء. وضم سموحة كلاً من عمر صلاح حارس الزمالك لمدة 3 سنوات مقبلة، بالإضافة إلى أحمد داوودا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى الحصول 13 مليون جنيه نظير انتقال محمد أبوجبل لصفوف الفريق الأبيض.

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