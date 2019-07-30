شكرا لقرائتكم أحمد عادل عبددالمنعم : النجاح ليس صدفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل غرد أحمد عادل حارس مرمى فريق مصر المقاصة ان النجاح ليس صدفة ، بل هو نتيجة تضافر عدة أمور ، يمكن تلخيضها فى العمل الجاد ، والتضحية و التعليم ، و الدراسة ، و التعب ، فيجب ان تحب ما تفعل أو تعلم كيف تفعل ذلك .
ونشر عادل عبر صفحته بموقع تويتر فيديو من صفحة النادى خلال تدريباته والذى وصفه النادى فيه بالاخطبوط ، ليرد بجملة باللغة الإنجليزية جاء فيها " Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do "
واقترب أحمد عادل من التجديد مع الفريق الفيومى فى الفترة المقبلة، بعد توقف مفاوضات اللاعب مع الزمالك الذى عقد جلسة معه لضمه دون أن يتوصل لاتفاق مع مسئولى القلعة البيضاء.
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