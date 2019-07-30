الرائد يكسب ودية جنك البلجيكي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كسب الرائد المباراة الودية أمام جنك البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك في معسكر الفريق المقام حالياً في بلجيكا. واستعان الرائد بالحارس جاك إيزر من الفريق الخصم، نظراً لعدم تواجد الحراس، عز الدين دوخة الذي يقضي إجازته عقب التتويج بكأس أمم إفريقيا، وأحمد الرحيلي المقرر وصوله إلى المعسكر يوم الأربعاء. وسجل اللاعب المغربي الجديد جلال الداودي هدفين، بينما أحرز أرنود ديوم الهدف الثالث.

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