الأهلي يوافق على إعارة عمرو جمال للصفاقسي التونسي

كشف النادي الأهلي عن موافقته على إعارة اللاعب عمرو جمال مهاجم الفريق إلى الصفاقسى التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحصب ما ذكرة النادي الأهلي أن الموافقة على عرض الصفاقسى جائت عقب تلقى اللاعب مجموعة من عروض محلية وخارجية خلال الفترة الماضية، وقد قام مسؤولو الفريق بالتنسيق مع اللاعب لاختيار أفضل تلك العروض، واستقر قرار مسئولو القلعة الحمراء على العرض الذي قدمه الفريق التونسي بالتنسيق مع اللاعب.

وفي سياق متصل عن أخر أخبار صفقات النادي الأهلي فقد قام اللاعب عمرو جمال بتمديد عقده مع النادي الأهلي، قبل أن يقوم بالتوقيع على صفقة الإعارة الخاصة به والتي من المقرر أن تتم في غضون الأيام المقبلة