الآن: نتيجة مباراة ريال مدريد وتوتنهام اليوم في نصف نهائي بطولة كأس أودي الودية

نتيجة مباراة ريال مدريد وتوتنهام اليوم في كأس اودي الودية، بعد انتهاء مشاركته في الكأس الدولية للأبطال والجولة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية يعود ريال مدريد لقارة أوروبا من جديد وتحديدا لألمانيا للمشاركة في كأس أودي الودية والتي يتقابل في مباراة نصف النهائي فيها مع توتنهام هوتسبير الانجليزي في مباراة تُعتبر فرصة من جديد لاثبات الاستعداد الجيد للموسم.

مباراة ريال مدريد وتوتنهام

وضربت لعنة لاصابات الفريق الأسباني مرة أخرى حيث أعلن الملكي من خلال الموقع الرسمي للنادي عن اصابة كورتوا حارس مرمى الفريق وغيابه مبدئيا عن الملاعب لمدة شهر بسبب التواء الكاحل وهو ما يضع الجماهير المدريدية في حيرة بعد اصابة نجم الخط الأمامي ماركو أسينسو وغيابه لفترة طويلة فهل ستكون آخر الاصابات.

ريال مدريد وتوتنهام

وشهدت القائمة التي اختارها زيزو لمباراة اليوم وللمشاركة في كأس أودي غياب النجم الويلزي جاريث بيل وهو ما يؤكد مرة أخرى التقارير الاعلامية التي وضحت عدم الاعتماد عليه في الموسم الجديد وأنه سيكون خارج النادي والانتقال لنادي جديد في الأيام المقبلة وشهدت أيضا القائمة غياب خاميس رودريجيز الذي عاد مرة أخرى للنادي.

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نتيجة مباراة ريال مدريد وتوتنهام

وبعد الخسارة من أتلتيكو مدريد بسباعية تحدث زيزو مدرب الفريق المدريدي بأن النتيجة كبيرة وسيئة ولكنه أكد على أن هذا الفريق سيكون بصورة جيدة بعد عدة أيام وسيكون موسم جيد له

وأبرزت تقارير صحفية نية ريال مدريد من تقديم عرض رسمي لضم بول بوجبا من نادي مان يونايتد خلال الساعات القليلة القادمة

الآن تعرف على تشكيل الفريق الملكي الذي يدفع به زيدان لمباراة اليوم من البداية: كيلور نافاس – مارسيلو – راموس – فاران – كارفخال – هازارد – كروس – مودريتش – فاسكيز – بنزيما – رودريجو