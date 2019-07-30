مطار برشلونة يكذب بلاغ القنبلة داخل سيارة ميسي وسواريز

صرحت قوات الأمن الخاصة بمطار برشلونة “أل-برات” بأنه لا صحة للبلاغ الذي يفيد بوجود قنبلتين داخل سيارة ليونيل ميسي ولويس سواريز ثنائي البارسا داخل المطار.

جاء ذلك بحسب ما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، عن أن قوات الأمن الداخلية في مطار برشلونة “أل- برات” قد تلقت بلاغًا يفيد بتواجد قنبلتين داخل سيارتي ميسي وسواريز، مما أضطر قوات الأمن بدفع قوة من المفرقعات للتوجه على الفور لمكان السيارتين تأمينًا للمطار من أية مخاطر، وقبل عودة اللاعبين إلى برشلونة واستقلالها.

وبعد الكشف والتحقق قامت قوات الأمن بمطار “أل- برات” بتأكد أنه لا صحة لهذا البلاغ وعدم وجود قنابل داخل سيارات اللاعبين.

الجدير بالذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي ولويس وسواريز ما زالوا بعطلتهم الصيفية قبل العودة إلى برشلونة استعدادًا للموسم الجديد 2019\2020.