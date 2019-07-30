توتنهام تفوز على ريال مدريد بهدف نظيف في بطولة كأس أودي

يلتقي اليوم فريق ريال مدريد مع فريق توتنهام خلال مواجهات كأس أودي نصف النهائي، ويُعاني فريق ريال مدريد من سوء النتائج في الفترة الأخيرة في المباريات الودية التي لعبها خاصة في المباراة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد الذي خسر بسبعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة كانت حديث السوشيال ميديا لأيام.

موعد مباراة ريال مدريد وتوتنهام

يلتقي الفريقان اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية والثامنة بتوقيت الإمارات، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الأولى بتعليق سوار الذهب، وتُلعب أيضاً على ملعب أليانز أرينا.

نتيجة مباراة ريال مدريد وتوتنهام

من الجدير بالذكر أن جماهير ريال مدريد قد طالبت خاميس رودريجيز لاعب الفريق بعدم الذهاب إلى أتلتيكو مدريد رغم أن العرض المالي المُقدم من اتلتيكو أعلى من نظيرتها في العروض الأخرى، كما أن هناك نية داخل الريال للإبقاء عليه بعد الأحداث الأخيرة والتي منها تعرض اسينسيو للإصابة.

الدقيقة 7: توتنهام تستحوذ على الكرة في الدقائق الأولى وهجمة غير مُنظمة تخرج لركلة مرمى للملكي.

الدقيقة 20: نافاس يُنقذ كرة من على خط المرمى ويُحولها إلى ضربة ركنية لينجح في الحفاظ على شباكه نظيفة.

الدقيقة 23: توتنهام تنجح في التسجيل من خطأ دفاعي عن طريق هاري كين والنتيجة تصبح 1-0

نهاية المباراة بفوز توتنهام بهدف نظيف