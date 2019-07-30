فيفا يعلن المرشحين لجوائز الأفضل لعام 2019 غدًا وتسليم الجوائز في ميلانو الإيطالية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن موعد الإعلان عن أسماء النجوم المرشحين للفوز بجائزة الأفضل بالعالم “The Best” خلال العام الجاري 2019.

جاء ذلك بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للفيفا، مشيرا إلي أنه من المقرر أن يتم الكشف غدا الأربعاء عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم عبر صفحات الاتحاد الدولي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

حيث سيتم الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب للسيدات بتمام الساعة الواحدة ظهر الغد، ثم بعد ذلك بساعة المرشحين لجائزة أفضل مدرب للرجال، وخلال الساعتين الثالثة والرابعة عصرا سيتم الكشف عن المرشحين لجوائز أفضل لاعبة ولاعب على الترتيب في العالم 2019 .

يذكر أن اللاعب محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزي، قد انضم للقائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا العام الماضي، وكان معه أيضا البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، ولاعب ريال مدريد الإسبانى المتوج بالجائزة الكرواتى لوكا مودريتش.

أما عن موعد الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في العالم “The Bes”يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2019 في حفل ضخم بمدينة ميلانو الإيطالية.