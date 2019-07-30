محمود متولي يكشف كواليس الانضمام للأهلي.. ودور محمد فضل في الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

تحدث محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمنضم حديثا لصفوف الفريق، عن كواليس انضمامه للقلعة الحمراء، معربا عن سعادته بالتوقيع للفريق الأحمر بعد مفاوضات استمرت لشهور.

وانضم محمود متولي للنادي الأهلي بشكل رسمي صباح اليوم الثلاثاء، مقابل 15 مليون جنيه، قادما من النادي الإسماعيلي.

وقال متولي خلال حوار صحفي، إن ثقة الأهلي في قدراته والمطالبة بالتعاقد معه يعد مسؤولية كبيرة، بالإضافة لكونها ستسهل من مهمته مع الفريق، متمنيا أن يكون على قدر المسؤولية حتى يستطيع رد.

وكشف اللاعب كواليس المفاوضات مع الأهلي وكيف انتهت بنجاح، لافتا أنها بدأت منذ فترة طويلة للغاية مع محمد فضل مدير التعاقدات السابق.

واوضح، أن فضل قطع شوطا كبيرا في المفاوضات قبل أن يستكملها أمير توفيق ومع إدارة نادي الإسماعيلي، وكان له دور كبير في إنهائها بنجاح.

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وأشار إلى أن المفاوضات كانت بمعرفة مسئولي النادي الإسماعيلي، وبشكل احترافي بين إدارتي الناديين، رغم تلقيه العديد من العروض الخليجية لكنه فضل القلعة الحمراء.

وانتقل متولي للحديث عن اللحظات التي أحس فيها بالخوف من تعثر الصفقة، بسبب أن المفاوضات كانت تسير بشكل بطيء للغاية ولكنها تمت في النهاية، مؤكدا انه كان لديه ثقة في الله أنه سيحصل على شرف اللعب للأهلي.

وأكد، انه تعرض لكم هائل من الضغوطات قبل التوقيع للأهلي، وضحى بالكثير من أجل تحقيق حلمه، خاصة أنه واحد من أبناء الإسماعيلي وهو ما جعل الأمر صعبا للغاية على جماهير الإسماعيلية .

وعن أحلامه المستقبلية معه الأهلي قائل متولي:" الآن مرحلة اللا راحة، فهذا هو شعار الأهلي لأن الجميع يعمل طوال السنة وينافس طول الوقت على البطولات ولا توجد أية فرصة سوى الاجتهاد وبذل كل ما في وسعي لخدمة الفريق وحصد البطولات معه.

وأتم تصريحاته:" المنافسة ستكون صعبة في الأهلي، ومن جانبي اتدرب بشكل منفرد منذ فترة، حتى أكون جاهز لبطولتي إفريقيا وكأس مصر مع الأهلي".