"إطلع بره" ليس الوحيد.. أغرب 10 أسماء للأندية في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يخوض الأهلي منافسات الدور التمهيدي لنسخة دوري الأبطال المقبلة، بمواجهة فريق "اطلع بره" من جنوب السودان.

"اطلع بره" هو فريق من جنوب السودان، بالعاصمة "جوبا، توج بالدوري مرتين عامي 2013، و2015.

وشارك "اطلع بره" بالدوري التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا مرتين، الأولى عام 2014، والثانية عام 2016، بالإضافة للمشاركة في الكونفدرالية.

ويرجع اسم "اطلع بره" إلى أنه قبل استقلال دولة جنوب السودان، كان جنود الجيش السوداني يدخلون الحي الذي يتواجد به النادي في جوبا ليلاً، ويطالبون الرجال بالخروج من منازلهم تحت تهديد السلاح "اطلع بره"، ليقرر السكان إطلاق هذا الاسم على النادي.

اسم "اطلع بره" لم يكن الأول بين الأندية في العالم من حيث الغرابة، حيث هناك العديد من اسماء الأندية الغريبة نرصدها في هذا التقرير.

للنفيربوللجوينجيلل

أحد أندية ويلز ويحمل اسم المدينة التى يقع بها، ويُنافس فى دورى الدرجة الثالثة

فينتا دى بانيو

ينشط في دوري الهواة بإسبانيا، ويرجع اسمه للمدينة التي يتواجد بها.

ريكو بوللو

يتواجد في أحد مدن دولة بيرو.

أبوويلوس

Advertisements

يوجد في الإكوادور ويلعب في فى دورى الدرجة الثالثة هناك وترجع اسم تسميته لترجمة تعني الأجداد.

سيمين بادانج

أحد أندية إندونسيا ويعني فريق الاسمنت.

ساكاتشيسباس

يتواجد الفريق في دورى الدرجة الرابعة بالأرجنتين

إنديبيندينتى بيجوتا

بيرو يتواجد بها هذه النادي والذي يعني الشوارب المستقلة.

كارابوبو

يتواجد هذ الفريق بالدوري الممتاز في دولة فنزويلا

ليمون

يلعب ضمن فرق الدوري الممتاز بكوستاريكا

روبين هود

دولة سورينام تحتضن اسم النادي الذي تعود تسميته لشخصية روبين هود الشهيرة.