عبد الحفيظ لمصراوي: ندرس استضافة "مباراتي" تمهيدي أفريقيا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن هناك احتمالية لخوض مباراتي الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين الفريق الأحمر ونظيره "اطلع بره" السوداني بمصر.

وكان من المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الجنوب سوداني في العاشر من أغسطس المقبل في إطار منافسات ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في الرابع والعشرين بمصر.

وخلال تصريحات خاصة ليلا كورة قال عبد الحفيظ: "هناك تواصل مع الجانب السوداني لاستضافة مباراة ذهاب الدور التمهيدي لدوري الأبطال".

وأضاف: "يتم دراسة الأمر وسيتم حسمه خلال الفترة المقبلة".