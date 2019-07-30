الأهلي يوافق على إعارة عمرو جمال للصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي إن إدارة القلعة الحمراء وافقت على إعارة عمرو جمال مهاجم الفريق إلى صفوف الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضح عبد الحفيظ خلال تصريحات خاصة لمصراوي أن جمال سينتقل إلى الصفاقسي لمدة موسم على سبيل الإعارة. وأكد عبد الحفيظ أن اللاعب الملقب بالغزال قام بتمديد عقده لمدة موسمين مع النادي قبل الموافقة على رحيله إلى الدوري التونسي بداية من الموسم المقبل.

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