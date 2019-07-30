غلطة سراي يقترب من ضم فالكاو

أكدت تقارير إخبارية، أن نادي غلطة سراي يعد الأقرب للحصول على توقيع المهاجم الكولومبي، راداميل فالكاو، قادماً من موناكو.

أوضحت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن غلطة سراي يعرض على فالكاو عقداً يمتد لموسمين، إضافة إلى راتب ضخم يصل إلى 8 ملايين يورو، أي أفضل مما كان يحصل عليه اللاعب مع موناكو.

وشارك “النمر” الكولومبي رفقة موناكو الموسم الماضي في 33 مباراة بالدوري، استطاع خلالها تسجيل 15 هدفاً.

وسبق لفالكاو (33 عاماً) اللعب في صفوف بورتو البرتغالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين.