مانشستر سيتي يجد البديل المناسب لساني

ذكرت تقارير صحافية اليوم الثلاثاء أن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يدرس كيفية تعويض الرحيل المحتمل لجناحه الألماني ليروي ساني.
ويحاول بايرن ميونخ الألماني بشتى الطرق ضم ساني، وهو ما سيترك فراغاً في مانشستر سيتي، ولكن النادي الإنجليزي يسعى للتغلب على هذه المعضلة من خلال النجم الشاب لاعب ريال سوسيداد الإسباني، ميكيل أويارزابال.
ووفقاً لصحيفة آس الإسبانية، فإن مانشستر سيتي أجرى محادثات مع سوسيداد بشأن أويارزابال في الفترة الأخيرة.
ويتطلع سيتي لدفع نحو 75 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد أويارزابال مع سوسيداد.
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