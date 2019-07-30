مانشستر يونايتد يجهز عرضاً لضم راكيتيتش

أكدت تقارير إسبانية اليوم الثلاثاء اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بضم لاعب وسط برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي.

وذكرت صحيفة سبورت الكاتالونية أن مانشستر يونايتد يسعى لضم اللاعب صاحب الـ31 عاماً لتعويض احتمال رحيل بول بوغبا إلى ريال مدريد الإسباني.

وأشارت إلى أن النادي الانجليزي اتصل بالبرسا الأسبوع الماضي للاستفسار عن وضع اللاعب، ولكنه لم يتقدم بعرض حتى الآن.

وذكرت أن اللاعب يفضل الانتقال لإنتر ميلان الإيطالي، ولكن الصفقة قد تصطدم برفض الملاك الصينيين للنادي في دفع الـ50 ميلون يورو، التي سيطلبها برشلونة للاستغناء عن خدمات الدولي الكرواتي، الذي لا يزال له عامين في عقده مع الفريق الكاتالوني.