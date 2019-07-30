رسميا.. عمرو جمال يوقع للصفاقسي التونسي لمدة موسم على سبيل الإعارة

وافق النادي الأهلي رسميًا على العرض الذي تقدم به نادي الصفاقسي التونسي للتعاقد مع عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقام النادي الأحمر بإرسال الموافقة لنظيره التونسي، لإتمام المفاوضات.

كما وقع عمرو جمال على عقود تمديد عقده مع الأهلي لمدة موسمين، لينتهي في ٢٠٢٣.