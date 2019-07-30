هازارد يقود هجوم ريال مدريد أمام توتنهام في كأس أودي

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني عن تشكيلة فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي فى بطولة كأس أودي الودية الدولية. أودي الودية الدولية. وجاء التشكيل كالتالى: حراسة المرمى كيلور نافاس Advertisements خط الدفاع داني كارفخال – سيرجيو راموس – رافائيل فاران – مارسيلو سيرجيو راموس – رافائيل فاران – مارسيلو ‫خط الوسط توني كروس – لوكا مودريتش – رودريجو جوس خط الهجوم ايدين هازارد – كريم بنزيما – لوكاس فاسكيز.

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