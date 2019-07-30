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هازارد يقود هجوم ريال مدريد أمام توتنهام في كأس أودي

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الإسباني عن تشكيلة فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي فى بطولة كأس

أودي الودية  الدولية.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى كيلور نافاس

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خط الدفاع  داني كارفخال –

سيرجيو راموس – رافائيل فاران – مارسيلو

‫خط الوسط توني كروس – لوكا مودريتش – رودريجو جوس 

خط الهجوم ايدين هازارد – كريم بنزيما – لوكاس فاسكيز.

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