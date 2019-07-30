زينيت الروسي يقترب بشدة من ضم جناح برشلونة

أقترب نادي زينيت بطرسبورج الروسي، من ضم البرازيلي مالكوم، جناح فريق برشلونة الإسباني، وذلك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

أضافت التقارير، أن عملية أنتقال مالكوم ستكلف نادي زينيت ملبغ 50

مليون يورو، وأن الجناح البرازيلي للبرسا سيوقع عقدا لمدة 5 سنوات مع راتب شهري ب6.5 مليون يورو سنويًا.

ويعاني مالكوم من قلة المشاركة مع فريقه البرسا، حيث ليس من خطط المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني.

وأشارت التقارير الإسبانية إلى أن مسؤولو برشلونة وزينيت ووكيل اللاعب اجتمعوا بشأن انتقال اللاعب إلى الفريق الروسي، وأن المفاوضات تسير بشكل إيجابي للغاية.