الوداد: قرار المحكمة الرياضية بشأن نهائي أبطال إفريقيا سيكون مفاجأة

قال طارق مصدق محامي نادى الوداد البيضاوي المغربى إن القرار الذي ستتخذه المحكمة الرياضية الدولية في لوزان السويسرية بشأن نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي جمع بين الترجي التونسي والوداد المغربي سيكون فريدًا من نوعه.
وأكد طارق مصدق فى تصريحات تليفزيونية، أن الملفصعب للغاية وسيكون القرار فيه سابقة، مضيفا أن هذا الملف صعب جدا على تاس وعلى الفريقين لأن هذه القضية تُطرح لأول مرة على محكمة التحكيم الرياضي.
وأوضح رضا التويتى رئيس اللجنة القانونية بنادىالترجى التونسى فى وقت سابق أن الفريقين قدموا كل ما لديهم فى القضية فى ظروف جيدة.
وأشار إلى أن المحكمة الرياضية الدولية ستعلن عن قرارها النهائي بخصوص أزمة مباراة رادس غدًا الأربعاء.
يذكر أن نادى الترجى التونسى تسلم الميداليات وكأس دوري أبطال إفريقيا بعد رفض نادى الوداد البيضاوى استكمال المباراة بسبب عدم احتساب هدف صحيح له.
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