حدثت انفراجة في أزمة ملعب مباراة الأهلي واطلع بره بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي في بطولة دوري أبطال أفريقيا المقررة أحد أيام 9 و10 و11 أغسطس المقبل. في بطولة دوري أبطال أفريقيا المقررة أحد أيام 9 و10 و11 أغسطس المقبل. وطلب الأهلي نقل اللقاء اعتراضاً على سوء أرضية ملعب الفريق الجنوب سوداني ، ووافقت إدارة اطلع بره على نقل اللقاء للقاهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفراجة في أزمة ملعب مباراة الأهلي واطلع بره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.