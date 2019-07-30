كبير مشجعي الأهلي ذوي الاحتياجات الخاصة: عانيت كثيرًا لمساندة الأحمر

"رضا ثابت " أكبر مشجعي النادي الأهلي من ذوى الاحتياجات الخاصة بمطروح، كون رابطة لمشجعي الأهلي تضم ٥٠٠٠ عضو ويحرص علي حضور جميع المباريات منذ ٢٢ سنة.

بدأ شغفه بالساحرة المستديرة منذ الصغر وتربع النادي الأهلي علي عرش قلبه فأسس أول رابطة للنادي الأهلي بمطروح عام ٢٠٠٦ بعد فوز مصر ببطولة أفريقيا في مبارك الصفاقسي الشهير علي حسب تعبيره.

وكان عدد المؤسسين ٥٠ عضوا ومع الانتشار فى المحافظة يبلغ عدد الأعضاء الآن ٥ آلاف عضو.

وفى حوار خاص بالوفد، أكد "رضا ثابت" كبير مشجعي النادي الأهلي بمطروح أنه حريص علي حضور أغلب مباريات النادي الأهلي منذ عام ١٩٩٧ بالرغم من أنه من ذوى الاحتياجات الخاصة، وله ظروف بدنية معينة إلا أن هذه الظروف لم تمنعه من السفر وقطع مئات الكيلومترات سفرا الي القاهرة وحتى أسوان لحضور مباراة لناديه المفضل.

وأضاف: "كنت أمتلك عجلة ببدائل يدوى ثم اشتريت

دراجة بخارية كنت أشحنها فى الأتوبيس أو القطار وحاليا عندي سيارة مجهزة أسافر بها إلي القاهرة على بعد ٥٠٠ كم لحضور المباريات أو إلي برج العرب أو الإسكندرية بدون تعب".

وتحدث "رضا" عن معاناة ذوى الاحتياجات الخاصة قديما أثناء حضور المباريات بأنه كان يجلس فى المدرجات ومع ازدحام المشجعين تتعذر رؤيته للاعبين وأحداث المباراة ومع ذلك كان يستمتع، موضحا أن إدارة النادي الأهلي وفرت تسهيلات كثيرة لذوى الاحتياجات الخاصة بالسماح لهم بالتواجد فى أرض الملعب لحضور المباراة واستخراج تصاريح لدخول سياراته المجهزة، ولكنه يرغب فى التخفيف عن ذوى الاحتياجات الخاصة فى المعاناة التى يلقونها عند البوابات الأمنية حتى الآن.

وعلق كبير مشجعي النادي الأهلي بمطروح على الدورى بأنه من الأصعب في هذا الموسم والأجمل

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في تاريخ الأهلي وذلك بسبب أداء الأهلي المتدني فى بداية الدورى وكثرة الإصابات.

موضحًا أنه بعد عودة اللاعبين المصابين وتجهيز اللاعبين ودعم النادي وتدريب المدير الفني والدور المهم لمدير الكرة والذي حول الضغط النفسي من علي لاعبي النادي الأهلي إلي المنافسين وقيادة الكابتن سيد عبدالحميد وباقي الجهاز الفني ارتفع أداء النادي وانتهت النتيجة بحصول الأهلي على الدورى .

وعن اداء اللاعبين المميزين في الدورى من وجهة نظره يري كبير مشجعي النادي الأهلي بمطروح ان اداء اللاعب صالح جمعه كان مميزا ورائع ووصفه حسب تعبيره بانه " ابن باديه من سيناء فهو الأقرب إلي ابناء الباديه في مطروح.

وكما أنه من معجب بأداء اللاعب " ازارو" قائلا " عجبني رغم أني كنت متوقع منه مستوي اعلي من كده فلم يتفوق علي أدائه السنه اللي فاتت".

واشاد باداء كل من اللاعب محمد الشناوى وان مستواه ارتفع بعد مشاركته في أفريقيا، واللاعب حسين الشحات والذي عجبه اصراره وتمسكه بالنادي الأهلي .

فى النهاية وصف رضا ثابت اكبر مشجع للنادي الأهلي بمطروح شعوره بالفرحة والفخر مهنئنا ناديه المفضل النادي الأهلي بفوزه علي منافسه الزمالك في المباراة الاخيرة.