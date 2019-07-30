بعد بيراميدز.. تعرف على مشوار أنطوي في الدوري المصري

تعاقد نادي بيراميدز اليوم الثلاثاء، مع جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، الغاني الذي له مشوار حافل بالإنجازات في الدوري المصري.

بدأ المهاجم الغاني جون أنطوي مشواره الكروي في الدوري المصري الممتاز داخل صفوف الإسماعيلي منذ عام 2013 ، ولعب للفريق لمدة موسمين وشارك في 47 مباراة وحصل على هداف الدوري لموسمين على التوالي برصيد 28 هدفا.

انتقل انطوي رسميا بعد ذلك إلى صفوف فريق الشباب السعودي في يناير 2015 لمدة موسمين ونصف الموسم مقابل 2,2 مليون دولار.

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ثم عاد إلى الدوري المصري

مرة أخرى عبر بوابة الأهلي في يونيو 2015 بعد اتفاق مسؤولي القلعة الحمراء مع نادي الشباب السعودي على التعاقد مع اللاعب مقابل مليون دولار للنادي السعودي لمدة 4 سنوات، ولعب لموسمين فقط مع المارد الأحمر، وشارك في 20 مباراة وسجل 3 أهداف .

ووقع مصر المقاصة مع اللاعب في موسمي 2016-2017/ 2017-2018 على سبيل الإعارة في ديسمبر 2017 تحت بند يتيح للفريق الفيومى شراءه دون الرجوع للقلعة الحمراء، وتم وضع

هذا البند بنية البيع، ووفقا لهذا البند يتيح للمقاصة شراء اللاعب مقابل 600 ألف دولار، يتم دفعها للأهلى دون الرجوع إليه، وسجل مع الفريق الفيومي منذ قدومه 37 هدفا.

وأعلن مصر المقاصة شراء أنطوي رسميا في نهاية موسم 2018 لمدة ثلاث سنوات، ولكن في الفترة الأخيرة أصبح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة مضطرا للتفريط بأحد اللاعبين الأجانب قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية خاصة بعد انضمام أيدو موسيس مهاجم حرس الحدود السابق إلى الفريق الفيومي، وكان أنطوي من ضمن الـ5 لاعبين الأجانب الذي من المقرر رحيلهم عن صفوف الفريق، بسبب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم واتي تقضي بعدم ضم أكثر من أربعة أجانب لأي فريق.