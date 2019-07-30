وافق الأهلي على إعارة لاعبه عمرو جمال مهاجم الفريق لنادي الصفاقسي التونسي لمدة موسمين.

وكان عمرو جمال قد عاد من رحلة إعارة إلى بيدفيست الجنوب أفريقي ثم هلسنكي الفنلندي قبل عودته للأهلي.

وأنهى الأهلي إجراءات إعارة اللاعب بعد تمديد عقده لموسمين والاتفاق مع أنيس بوجلبان مندوب الصفاقسي التونسي لحسم الصفقة. عودته للأهلي.وأنهى الأهلي إجراءات إعارة اللاعب بعد تمديد عقده لموسمين والاتفاق مع أنيس بوجلبان مندوب الصفاقسي التونسي لحسم الصفقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يوافق على إعارة عمرو جمال للصفاقسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.