الوزير وحطب ينهيان أزمة رمضان درويش قبل دورة الألعاب الإفريقية

أنهى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الأزمة التى تعرض لها رمضان درويش لاعب منتخبنا الوطنى للجودو المتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو التى تستضيفها اليابان الصيف المقبل ، بعدم قدرة اللاعب على المشاركة فى منافسات دورة الألعاب الإفريقية التى تقام بالمغرب خلال الفترة من 19 وحتى 30 اغسطس المقبل.

وذلك بسبب مشاركته فى معسكرات أوروبية استعدادا لبطولة العالم باليابان فى نفس الشهر وعدم قدرته على إنهاء التأشيرات الخاصة به ، والتى كانت سوف تؤدى إلى عدم مشاركته فى الدورة ، حيث اتفق اللاعب مع الوزير ورئيس اللجنة على تعديل برنامجه التدريبى ليسافر يوم الجمعة المقبل

إلى المجر لإقامة معسكر إعداد لمدة أسبوع طبقا للخطة التى وضعها اتحاد الجودو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين ، ثم السفر إلى هولندا لمدة أربعة أيام ، وبعد ذلك يتوجه إلى المغرب للمشاركة فى الدورة الإفريقية ، ومنها يطير إلى اليابان مع بعثة منتخب الجودو ، وحرص الوزير على اصطحاب اللاعب فى سيارته الخاصة ظهر اليوم الثلاثاء ، لحضوره معه إلى اللجنة الأوليمبية لإنهاء الأزمة مع المهندس هشام حطب الذى هدد بإيقاف اللاعب فى حالة عدم مشاركته فى الدورة الأفريقية .

قال اللاعب إنه كان يركز فى الاستعداد