أنهى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الأزمة التى تعرض لها رمضان درويش لاعب منتخبنا الوطنى للجودو المتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو التى تستضيفها اليابان الصيف المقبل ، بعدم قدرة اللاعب على المشاركة فى منافسات دورة الألعاب الإفريقية التى تقام بالمغرب خلال الفترة من 19 وحتى 30 اغسطس المقبل.
وذلك بسبب مشاركته فى معسكرات أوروبية استعدادا لبطولة العالم باليابان فى نفس الشهر وعدم قدرته على إنهاء التأشيرات الخاصة به ، والتى كانت سوف تؤدى إلى عدم مشاركته فى الدورة ، حيث اتفق اللاعب مع الوزير ورئيس اللجنة على تعديل برنامجه التدريبى ليسافر يوم الجمعة المقبلإلى المجر لإقامة معسكر إعداد لمدة أسبوع طبقا للخطة التى وضعها اتحاد الجودو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين ، ثم السفر إلى هولندا لمدة أربعة أيام ، وبعد ذلك يتوجه إلى المغرب للمشاركة فى الدورة الإفريقية ، ومنها يطير إلى اليابان مع بعثة منتخب الجودو ، وحرص الوزير على اصطحاب اللاعب فى سيارته الخاصة ظهر اليوم الثلاثاء ، لحضوره معه إلى اللجنة الأوليمبية لإنهاء الأزمة مع المهندس هشام حطب الذى هدد بإيقاف اللاعب فى حالة عدم مشاركته فى الدورة الأفريقية .
قال اللاعب إنه كان يركز فى الاستعدادالقوى لبطولة العالم ، وعدم المشاركة فى الدورة الإفريقية ، ولكن بعد اجتماعه اليوم مع المهندس هشام حطب ، عدل من خطته التدريبية فى الفترة المقبلة ، مشيرا إلى أن وجود راع له مكنه من تحقيق نتائج متميزة خلال الفترة الماضية ، ولكن هناك بعض المعوقات الإدارية التى تعوقه فى بعض الأوقات ، مؤكدا أن مجلس إدارة الإتحاد يبذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتائج إيجابية ، وقد نجح فى ذلك فى فترة قصيرة ، حيث عادت اللعبة للازدهار من جديد ، وأصبح على المستوى الشخصى يحتل حاليا المركز السادس عالميا ، والرابع أوليمبيا ، ويسعى جاهدا للفوز بميدالية فى بطولة العالم المقبلة ، فى ظل الدعم المادى والمعنوى الذى يلقاه من القائمين على الرياضة المصرية من أول مجلس إدارة الإتحاد ، مرورا باللجنة الأوليمبية ، ثم وزارة الشباب والرياضة .
كانت هذه تفاصيل خبر الوزير وحطب ينهيان أزمة رمضان درويش قبل دورة الألعاب الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.