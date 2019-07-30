فوافي ينضم لمعسكر المقاصة بالإسكندرية

وصل باولون فوافي نجم منتخب مدغشقر، ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة، الي فندق إقامة اللاعبين بالإسكندرية، للانتظام في المعسكر المغلق للمقاصة، ضمن فترة الاعداد للموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة أحمد حسام "ميدو" علي عقد جلسة مع اللاعب والاشادة بإنجاز منتخب مدغشقر، بالوصول الى دور الـ8 ببطولة الأمم الأفريقية الأخيرة بالقاهرة.

وقرر الجهاز الفني، وضع برنامج بدني خاص للاعب فوافي، لتجيهيزه بدنيا في ظل غيابه عن فترة الاعداد الأولى التي أقيمت بالقاهرة.

ومن المقرر، أن يخوض فريق المقاصة، أولى مبارياته الودية بمعسكر الاسكندرية، الجمعة المقبلة، أمام حرس الحدود على ملعب المكس.