أعلن الاتحاد السكندري تعاقده مع أحمد حجي صانع ألعاب فريق سوهاج حيث وقع لمدة 5 مواسم، في صفقة انتقال حر. لمدة 5 مواسم، في صفقة انتقال حر. وقع حجي على عقود انضمامه لفريق الاتحاد السكندري بحضور مسؤولي مجلس الإدارة والجهاز الفني لسيد البلد بقيادة طلعت يوسف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يتعاقد مع أحمد حجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.