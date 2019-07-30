مانشستر يونايتد يتخذ الخطوة الأولى نحو ضم نجم برشلونة

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، اهتمام نادي مانشستر يونايتد، بضم لاعب وسط برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن مانشستر يونايتد يسعى لضم اللاعب الكرواتي، إيفان راكيتيتش، صاحب الـ31 عاما، لتعويض رحيل بول بوجبا، المحتمل لريال مدريد.



وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي اتصل بالبارسا الأسبوع الماضي للاستفسار عن وضع اللاعب، ولكنه لم يتقدم بعرض حتى الآن.



وذكرت أن اللاعب يفضل الانتقال لإنتر ميلان، ولكن الصفقة قد تصطدم برفض الملاك الصينيين للنادي دفع الـ50 ميلون يورو، التي سيطلبها برشلونة للاستغناء عن خدمات الدولي الكرواتي، الذي لا يزال له عامين في عقده مع الفريق الكتالوني. المصدر: موقع كورة

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