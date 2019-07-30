رياضة | الأندية لا ترغب في ضمه.. كوتينيو مستمر مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأندية لا ترغب في ضمه.. كوتينيو مستمر مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية عن إحتمالية تعثر رحيل البرازيلي فيليب كوتينيو عن صفوف برشلونة، هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رحيل اللاعب البرازيلي عن "كامب نو" هذا الصيف يتعطل، بسبب عدم وصول أي عرض رسمي لضم كوتينيو حتى الآن.

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ورغم أن اللاعب يحظى باهتمام مانشستر يونايتد وليفربول، ولكن لم تحدث أي مفاوضات مع إدارة البارسا.

ويغلق الميركاتو في إنجلترا يوم 8 أغسطس، وبالتالي إذا أراد أي نادٍ إنجليزي حسم الصفقة فعليه تسريع المفاوضات الآن مع برشلونة.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن باريس سان جيرمان يعد وجهة محتملة لكوتينيو، ولكن النادي الفرنسي يرفض إدخال أي لاعب في عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة ويطلب أموالًا فقط.