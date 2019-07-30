رياضة | الزهور يكرم طه طارق بطل أفريقيا للكاراتيه للعام الثالث على التوالى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزهور يكرم طه طارق بطل أفريقيا للكاراتيه للعام الثالث على التوالى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش، بتكريم طه طارق لاعب فريق الكاراتيه بالنادى والمنتحب الوطنى بعد تتويج بطلا لقارة أفريقيا للعام الثالث على التوالى فى الوزن المفتوح.

حضر التكريم المستشار إيهاب الشريطى نائب رئيس النادى وعلي عادل أمين الصندوق ومحمد مطيع عضو مجلس الإدارة.

من جانبه قال الدمرداش أن مجلس الإدارة يحرص دائما على تكريم أبناء النادى المتميزين لتحفيزهم على الاستمرار فى التفوق والوصول لأفضل النتائج فى مختلف الألعاب، مشددا على أن طه طارق ينتظره مستقبل باهر فى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية التى تقام فى طوكيو 2020.

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أشار رئيس الزهور إلى المجلس نجح خلال الفترة الماضية فى إبرام عقود رعاية غير مسبوقة فى تاريخ النادى اقتربت من 50 مليون جنيه خاصة أن شركات الرعاية والمؤسسات الكبرى كانت لديه تخوف فى الماضى من التواجد والشراكة مع نادى الزهور، مؤكدا على أن هذه الشركات تغيرت نظرتها بعدما شاهدت وتأكدت من الطفرة الإنشائية التى تحققت داخل النادى على مدار عام ونصف تقريبا فضلا عن التواجد المتميز الذي يحققه النشاط الرياضى فى جميع الألعاب وتنظيمه لكافة البطولات المحلية والإقليمية.

أعلن الدمرداش عن بشرى سارة لأعضاء الجمعية العمومية من خلال انهاء حمام السباحة الأولمبى بفرع التجمع الخامس فى غضون مايو 2020 لتكتمل مرحلة التطوير التى بدأها المجلس منذ توليه المسئولية، مشددا على أن مجلس الإدارة يسعى إلى تلبية كافة احتياجات أعضاء الجمعية العمومية عن طريق تحديث وتطوير الخدمات الداخلية سواء فى فرع مدينة نصر أو التجمع الخامس مثل المطاعم الكبرى وغرف الملابس وأماكن الجلوس.