رياضة | الأمور تتعقد في صفقة برشلونة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمور تتعقد في صفقة برشلونة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن صعوبة صفقة انضمام جونيور فيربو ظهير أيسر نادي ريال بيتيس إلى برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن رحيل بيب سيجورا المدير الرياضي بنادي برشلونه قد تُسهل قدوم جونيور الذي يتمنى المدرب فالفيردي ضمه، فالإدارة تُريد أن تقوم بتسّريع إبرام الصفقة لكي يلّتحق ببعثة الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن عملية ضم جونيور ليست سهلة فهي معقدة نوعاً ما، من حيث قيمة الصفقة وأن مسؤولي النادي الأندلسي يُريدون مبلغاً يصل إلى 20 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن النادي الكتالوني يرى أن القيمة المطلوبة مرّتفعة كثيراً، فمن المحتمل أن تكون هناك مناقشات لتخفيض قيمة العقد حال سير المفاوضات بشكل طبيعي.