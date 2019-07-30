رياضة | خطة جديدة من الزمالك لضم عواد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة جديدة من الزمالك لضم عواد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب مسئولو نادي الإسماعيلي بالتعاقد مع لاعب آخر من بين صفوف الزمالك بعيدًا عن مصطفى محمد بعد استقرار الأبيض على بقائه ضمن صفقة محمد عواد.

ويحاول مسئولو الزمالك حسم الصفقة في الساعات الجارية بشكل رسمي والحصول على خدمات محمد عواد مقابل دفع 30 مليون جنيه وعرض بعض اللاعبين على الإسماعيلي للمفاضلة بينهم ومنهم محمد عنتر وأحمد مدبولي وعمر السعيد.

ويسعى مسئولو الزمالك لحسم الصفقة بشكل رسمي في الساعات الجارية والإعلان عنها غدًا الأربعاء.