رياضة | رونالدو يسخر من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يسخر من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد الإسباني السابق برشلونة بسبب سياسته في إنفاق الكثير من الأموال في الخمس سنوات الماضية وعلى الرغم من ذلك فشل في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وعن احتمالية تتويج يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قال رونالدو في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية :"إنها دائمًا سنة يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة، حيث أن مسابقة مثل دوري الأبطال فريق واحد فقط بإمكانه الفوز بها".

واختتم رونالدو تصريحاته قائلاً :"سأعطيك مثالاً، أنفق برشلونة الكثير من الأموال في السنوات الخمس الأخيرة للتعاقد مع لاعبين كبار ولكن في نهاية المطاف لم يفز بدوري الأبطال، فالأمور في دوري الأبطال لا تسير بهذا الشكل".