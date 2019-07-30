رياضة | 5 مليون يورو تفصل نجم برشلونة عن الإنتقال للدوري الروسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مليون يورو تفصل نجم برشلونة عن الإنتقال للدوري الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إذاعية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن رحيل النجم البرازيلي الشاب، مالكوم دي أوليفيرا، عن صفوف فريق برشلونة الإسباني، صار وشيكًا للغاية.

وقال "راديو مونتي كارلو" الفرنسي، أن المدير الرياضي لنادي زينيت سان بطرسبورج الروسي متواجد في برشلونة بالفعل، وقدم أول عرض رسمي لبرشلونة مقابل "مالكوم".

وجاءت قيمة العرض 41 مليون يورو، لكن النادي الكتالوني يريد الحصول على 45 مليون، ومن ثم فإن الإدارة لم توافق على العرض بعد، ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الـ 48 ساعة القادمة.