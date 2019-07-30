رياضة | عاجل - خلال ساعات.. الأهلي يعلن عن كبرى صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - خلال ساعات.. الأهلي يعلن عن كبرى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعلن مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة التعاقد رسميًا مع محمد مجدي "قفشة" لاعب فريق بيراميدز.

وتوصل مسئولو النادي الأحمر إلى اتفاق مع نظائرهم في بيراميدز لضم اللاعب مقابل مبلغ مالي يصل لـ30 مليون جنيه.

وسيكون قفشة الصفقة الرابعة التي يتعاقد معها الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي الحالي بعدما استعار رمضان صبحي لمدة موسم من هيدير سفيلد الإنجليزي، وضم المالي أليو ديانج من مولودية الجزائر 5 مواسم، ومحمود متولي من الإسماعيلي لـ5 مواسم أيضًا.