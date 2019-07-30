رياضة | كوكاكولا يلتقي ايروسبورت في أولى مبارياته الودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوكاكولا يلتقي ايروسبورت في أولى مبارياته الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي غدا الأربعاء الفريق الأول لكوكاكولا فريق ايروسبورت في أولى مباريات الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد على ملعب ايروسبورت الذي يشهد تدريبات الفريق

ويسعي ممدوح عبد الحى المدير الفنى خلال مباراة الغد تجربة أكثر من طريقة لعب وتنفيذ الجمل الخططية والتكتيكة التي يتدرب عليها اللاعبين خلال الفترة الاخيرة

ومن المنتظر أن يدفع عبد الحى بعدد كبير من اللاعبين خلال اللقاء الودي لتجيزهم بدنيا وفنيا خاصة وأنه يسعي لاستغلال المواجهات الودية للاطمئنان على كافة اللاعبين المتواجدين في تدريبات الفريق

وكان مجلس إدارة كوكاكولا برئاسة المهندس مجدى اسماعيل قد ابرم العديد من الصفقات القوية لتدعيم كافة المراكز التى يحتاجها الفريق