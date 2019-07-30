رياضة | برشلونة يفتح باب الرحيل أمام راكيتيتش.. وناديان يرغبان بضمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفتح باب الرحيل أمام راكيتيتش.. وناديان يرغبان بضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه، من أجل تسريع انتقال لاعبه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه سيكون أمام اللاعب إيفان راكيتيتش خياران لمغادرة برشلونة، خلال هذا الصيف.

مع العلم أنه لن يجدد نادي برشلونة عقده، لذا فهذا هو الوقت المثالي لبيعه بحثًا عن حوالي 50 مليون يورو، والوجهات المحتملة للاعب هي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي.