رياضة | برشلونة يعثر على مفتاح حسم التعاقد مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعثر على مفتاح حسم التعاقد مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك حركة من جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني ستقوم بتسريع توقيع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن باريس يرى أنه من الإيجابي للغاية أن يقوم رئيس البلوجرانا بحركة مقاربة وقيادة العملية، بعد أن وصلت المرحلة بين الوسطاء بالفعل إلى النقطة الأخيرة.

ومن ثم فإن النادي الفرنسي ينتظر تدخل بارتوميو الذي سيضفي الطابع الرسمي على العملية.