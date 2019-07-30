رياضة | الفيفا يعلن موعد الكشف عن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيفا يعلن موعد الكشف عن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم، عن موعد الكشف عن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2019، وهذا بجانب ثلاث جوائز آخرى سوف يتم توزيعها في حفل موحد وهي: جائزة أفضل مدرب لفرق الرجال 2019، جائزة أفضل مدرب لفرق السيدات 2019، أفضل لاعبة في العالم 2019.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم، بأن الموعد المحدد للكشف عن أسماء المرشحين للجائزة سيكون يوم الغد الأربعاء الموافق 31 يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة الواحدة وحتى الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر بأن يقام حفل توزيع جوائز الأفضل THE BEST 2019 في مدينة ميلانو الإيطالية وذلك بعد عامين كان الحفل يقام فيهما في العاصمة البريطانية لندن.

وكان آخر لاعب قد توج بجائزة أفضل لاعب في العالم هو الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، وجاء الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني، وبعدهما جاء النجم المصري "محمد صلاح".