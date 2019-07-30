رياضة | باستخدام الذكاء الاصطناعي.. 7 تنبؤات بخصوص الموسم الكروي الجديد أبرزها تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باستخدام الذكاء الاصطناعي.. 7 تنبؤات بخصوص الموسم الكروي الجديد أبرزها تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شبكة "BT SPORTS" البريطانية عن تنبؤاتها بشأن الموسم الكروي الجديد (2019-2020)، معتمدة في ذلك على تقنية "الذكاء الاصطناعي"، وأبرز هذه التنبؤات تتويج ريال مدريد بلقب دوري الأبطال، وتصدر محمد صلاح نجم ليفربول قائمة هدافي البريميرليج.

وجاءت تنبؤات الشبكة البريطانية بخصوص الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي وفقًا لتقنية الذكاء الإصطناعي كالتالي:-

- تشيلسي بقيادة "لامبارد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتي فترة أعياد "الكريسماس".

- مانشستر سيتي يتوج بطلًا للدوري الإنجليزي بالموسم الجديد.

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- أصحاب المراكز الأربعة الأولي في الدوري الإنجليزي بالترتيب: مانشستر سيتي – ليفربول – توتنهام – تشيلسي.

- مانشستر يونايتد يواجه توتنهام هوتسبير في نهائي إنجليزي خالص لبطولة الدوري الأوروبي "يورباليج".

- هبوط نيوكاسل يونايتد، وشيفيلد يونايتد ونوريتش سيتي لدوري الدرجة الأولي الإنجليزي.

- ريال مدريد الإسباني يتوج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد.

- محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي يتوج بجائزة "هداف" البريميرليج برصيد 29 هدفًا.