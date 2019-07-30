اونلاين | يلا شوت الجديد HaLa Madrid: بث مباشر الريال وتوتنهام يلا شوت KORA LIVE مباراة ريال مدريد وتوتنهام بث مباشر kooora

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يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه زين الدين زيدان، مع فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الثلاثاء 30 يوليو في الساعة السادسة مساءً، في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد من بطولة كأس أودي.

ويرغب فريق توتنهام في الاستعداد للموسم الجديد بشكل قوي، من أجل المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم ومحاولة حصد لقب دوري أبطال أوروبا الذي خسره الفريق في الموسم الماضي في النهائي أمام فريق ليفربول.

بينما يريد ريال مدريد إستعادة عرش دوري أبطال أوروبا الذي فاز به خلال 3 سنوات متتالية، ولكنه خسره في الموسم الماضي، وأيضا إستعادة لقب الليجا الإسبانية.

يذكر أن فريق ريال مدريد قد تعرض لخسارة كبيرة أمام غريمه التقليدي في المدينة أتليتكو مدريد بنتيجة 7-3 في المباراة الودية الماضية.