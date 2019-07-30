اونلاين | يلا شوت plus: بث مباشر ريال مدريد وتوتنهام يلا شوت KORA LIVE بدون تقطيع مباراة ريال مدريد رابط كورة اونلاين BEIN مفتوحة

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يواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق توتنهام هوتسبير اليوم الثلاثاء 30/7/2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس أودي، والذي يستعد من خلالها الفريقين للموسم المقبل.

وسوف تقام مباراة فريق توتنهام هوتسبير مع فريق ريال مدريد في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل كلا الفريقين بطموحات مختلفة، حيث يسعى ريال مدريد لتحسين صورته أمام جماهير بسبب النتائج المخيبة في المباريات الودية والاستعدادية حتى الآن.

بينما يريد توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الاستقرار على تشكيل أساسي لخوض منافسات البريميرليج في بداية شهر أغسطس القادم، خاصة بعد رحيل عدد من اللاعبين وجلب بعض الصفقات الهامة.