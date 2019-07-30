اونلاين | puls يوتيوب match: مشاهدة مباراة ريال مدريد وتوتنهام بث مباشر yalla shoot كورة ستار يلا شوت بدون تقطيع رابط RM TV

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وتوتنهام كورة لايف kora live اليوم الثلاثاء 30/7/2019 وذلك خلال منافسات الدور نصف نهائي من بطولة كأس أودي الوديةوستكون منافسة قوية يدخلها الفريقين ضمن الاستعداد للمواجهاتyalla shoot 7asry يلا شوت حصري والبطولات الرسمية ويسعى ريال مدريد لرد الاعتبار امام توتنهام بعد الهزيمة المذلة امام اتليتكو مدريد يوتيوب لايف youtube live التي انتهت بسباعية مقابل ثلاث اهداف فاز فيها الروخوبلانكوس على النادي الملكي وسط اندهاش الجميع ويطمح توتنهام في الفوز على ريال مدريد في الكأس الودية.

موعد والقنوات الناقلة مباراة ريال مدريد وتوتنهام في كأس أودي الودية

تنطلق المواجهة النارية التي تجمع بين الملكى ريال مدريد وفريق توتنهام هوتسبير kora online كورة اون لاين مساء الثلاثاء المباراة فى توقيت ستاد اليانز ارينا وذل في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة يلا شوت الجديد yalla shootوتذاع المباراة على قانة بي ان سبورت اتش دي 1 والمعلق علي محمد علي.

التشكيل المتوقع لريال مدريد امام توتنهام

المدير الفني للفريق : الفرنسي زين الدين زيدان.

في حراسة المرمى: كيلور نافاس.

في خط الدفاع: داني كارفاخال - رافاييل فاران - سيرجيو راموس - مارسيلو فييرا.

في خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - فرانشيسكو إيسكو.

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في خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - إدين هازارد - كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

حراسة المرمى: ميشيل فورم.

خط الدفاع: كايل بيترز - توبي ألدرفايِرليد - يان فيرتونغن - داني روز.

خط الوسط: إيريك داير - هاري وينكس - ديلي آلي - كريستيان إريكسن - سون هيونغ مين.

خط الهجوم: هاري كين.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتوتنهام في كأس أودي

رابط متابعة مباراة ريال مدريد وتوتنهام في كأس أودي الودية كورة لايف kora live ويسعى زيدان في الفوز على بوكووتنيو في مباراة قوية بين الفريقين كورة اون لايف kora online وتذاع المباراة عبر موقع الخليج 365 الرياضي وكوة اتش دي kora hd ويسعى هاري كين في الفوز على ريال مدريد للصعودي لنهائي البطولة الودية يلا شوت حصري yalla shoot 7asry وستكون مباراة قوية بين الفريقين ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير.