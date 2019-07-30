اونلاين | كورة ستار REAL TV مشاهدة مباراة ريال مدريد وتوتنهام بث مباشر يلا شوت kora live رابط ماتش ريال مدريد beIN SPORTS الآن

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وتوتنهام بث مبلشر كورة اونلاين kora online حيث يلتقي ريال مدريد وتوتنهام مساء اليوم في دور نصف نهائي كأس أودي والفائز من تلك المواجهة سيلاقي بايرن ميونيخ وفنربخشة في النهائي.

وتنطلق ضربة بداية مباراة توتنهام مع ريال مدريد على ملعب اليانز ارينا مساء اليوم الثلاثاء 30/7/2019 في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة و8:00 بتوقيت أبو ظبي ونوفر لكم متابعينا رابط مشاهدة ريال مدريد yall shoot يلا شوت.

ونوفر لكم مشاهدينا الكرام رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وتوتنهام بث مباشر على قناة بي ان سبورت 1 HD بصوت المعلق سوار الذهب بينما يمكن مشاهدة المباراة عبر كورة ستار kora star.