اونلاين | كورة لايف HAZARD GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وتوتنهام بث مباشر YALLA SHOOT يلا شوت بلس رابط الريال بدون تقطيع ON LINE

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وتوتنهام اليوم الثلاثاء 30-7-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف kora live ، حيث يصطدم فريق ريال مدريد الإسباني بنظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في النسخة السادسة من بطولة كأس أودي الودية التي تقام في مدينة ميونيخ الألمانية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-2020 ، على ملعب إليانز أرينا.

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من المقرر أن تنطلق احداث مباراة ريال مدريد وتوتنهام بكأس أودي، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، وفي الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

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يحتضن ملعب استاد آليانز آرينا، معقل نادي بايرن ميونيخ الألماني، مباراة توتنهام وريال مدريد، وسوف تذاع أحداثها من خلال قناة نادي ريال مدريد الرسمية RMTV ، كما يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها موقع الخليج 365 الرياضي.

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سوف يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: كيلور نافاس، خط الدفاع: مارسيلو – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – دانيل كارفخال، خط الوسط: توني كروس – إيسكو – لوكا مودريتش ـ فاسكيز، خط الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيما.

بينما سيبدأ الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو مدرب السبيرز بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: لوريس، خط الدفاع: أنتوني جورجيو – يان فيرتونجن – توبي آلديرفايريلد – كايل ووكر، خط الوسط: موسى سيسوكو – هاري وينكس - ندومبيلي – كريستيان إريكسن، خط الهجوم: سون – هاري كين.